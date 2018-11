"Il Matto 3" di Massimiliano Loizzi in Fucina Culturale Machiavelli

Dicembre in Fucina è dedicato alla città di #Ignavia, la città in cui è sempre possibile non scegliere, e il tema è infatti declinato fedelmente già dalla prima data, sabato 1 dicembre alle 21, con l'attesissima data di teatro con Massimiliano Loizzi, che presenta Il Matto 3.

Volto del Terzo Segreto di Satira, Loizzi porta in scena, in un monologo senza esclusione di colpi, un fatto di cronaca nera del 2013, nell'ultimo capitolo della trilogia de Il Matto, dedicato alle responsabilità di Stato. Il Matto 3, ovvero “Non sono Stato io”, è un folle processo, dissacrante, ironico e drammatico, sui giochi di responsabililtà e burocrazia dello Stato Italiano, mettendo al centro il tema più controverso e attuale della storia attuale: quello dei migranti, delle morti per mare, o, in senso più lato, degli stranieri.

Il fatto da cui prende spunto è il naufragio della Nave Libra: un barcone carico di famiglie siriane. L'SOS inviato, è solo l'espediente per un gioco di rimbalzi tra i militari italiani e le forze armate maltesi, preoccupate di chi poi dovrà accogliere i migranti tratti in salvo. Il tempo stringe, e finisce per scadere: in mare, dopo cinque ore di attesa, il barcone si rovescia e muoiono duecentosessantotto persone, di cui sessanta bambini.

Lo spettacolo è una messa a nudo della macchina della giustizia, un processo all'inerzia e lentezza delle istituzioni, ma con un linguaggio ironico e divertente che già conosciamo attraverso le produzioni del Terzo Segreto di Satira. Massimiliano Loizzi è attore e autore, formatosi con Vito Signorile e Franco Damascelli al Teatro Abeliano di Bari e poi presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi. Dal 2003 comincia la sua collaborazione con Paolo Rossi nella tournèe de “Il Signor Rossi e la Costituzione”, dove è solo al fianco di Rossi.

Ha lavorato fra gli altri con Antonio Latella, PierPaolo Sepe, Andrea DeRosa, Tullio Solenghi, Gabriele Lavia, Riccardo Goretti, Renato Sarti e collabora per diversi anni con Paolo Rossi. E' attore di svariati film e cortometraggi, ha curato per due stagioni la copertina di “PIAZZA VERDI” su RadioRaiTre.

Ingresso 15€, ridotto 12€ (under 30, over 65); sconto di 2€ con le realtà convenzionate con Fucina.

Per info sugli spettacoli, www.fucinaculturalemachiavelli.com, 3487663693, e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com. Biglietti acquistabili a partire da un'ora prima dello spettacolo direttamente in teatro