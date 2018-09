Il 14 ottobre va in scena alle ore 16.30 "Il libro della giungla" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Mowgli è Il cucciolo d’uomo che la terribile Tigre Zoppa Shere Khan vorrebbe mangiarsi. Nella giungla si svolgono le sue avventure e vi nascono grandi amicizie, come quella con l’Orso Baloo e con la Pantera Bagheera.

La nostra versione teatrale del famoso racconto di Kipling, autore inglese premio Nobel nel 1907, vuole raccontare ai bambini che la vita è come la giungla: crescendo vivranno belle avventure, incontreranno meravigliose amicizie, ma dovranno anche saper affrontare paure e pericoli.