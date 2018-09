Il laureato: 4 incontri per conoscere tesi di laurea dei nostri concittadini ed il loro percorso

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Bovolone in collaborazione con il Centro Studi Bovolone, il Gruppo Bovolone Cultura, e la Pro Loco Bovolone ha promosso una interessante iniziativa culturale denominata “IL LAUREATO” che prevede un ciclo di 4 incontri serali per far conoscere al pubblico le tesi di laurea di 4 nostri concittadini ed i loro percorsi a partire da martedì 25 settembre 2018.



Tutti gli incontri avranno luogo alle ore 21,00 nell’Auditorium del Palazzo Vescovile in via Vescovado n. 7 a Bovolone (Verona) con ingresso libero.

Ecco il programma de “IL LAUREATO”



Primo incontro di martedì 25 settembre 2018 alle ore 21,00



Tesi di laurea: REATTORI ANAEROBICI AVANZATI PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE DI SCARICO MUNICIPALI A BASSA TEMPERATURA

Autore della tesi di laurea e relatore: Ing. Franco Vincenzi



Secondo incontro di martedì 09 ottobre 2018 alle ore 21,00



Tesi di laurea: IL GIOCO TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE. Il CODICE DI ASHBURNHARMIAN 732

Autore della tesi di laurea e relatore: Dott. Claudia Mantovani



Terzo incontro di martedì 30 ottobre 2018 alle ore 21,00



Tesi di laurea: LA QUOTAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AD ALTO POTENZIALE DI SVILUPPO NEL NUOVO MERCATO

Autore della tesi di laurea e relatore: Dott. Michele Venturi



Quarto incontro di martedì 13 novembre 2018 alle ore 21,00



Tesi di laurea: IL SISTEMA VERONESE DI SUONO DELLE CAMPANE

Autore della tesi di laurea e relatore: Dott. Fabio Tomelleri



