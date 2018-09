Il 19 novembre alle ore 16.30 va in scena "Il lago dei cigni" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Tutto è pronto per la rappresentazione, luci, scene, poltrone, ma arriva una notizia terribile, i ballerini sono in tremendo ritardo e quasi tutta l’orchestra è influenzata!

Si ritrovano in scena solo alcuni musicisti e due poveri inservienti. I primi sono bravissimi e gli altri, beh, almeno hanno visto molte opere e balletti... E allora ecco che sulle note suonate dal vivo dai musicisti, i due inservienti, con l’aiuto dei loro attrezzi e di una sconfinata fantasia,mimeranno la favola di Odette.