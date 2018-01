Il giro del mondo in 80 poeti con l'associazione Aurora il 12 febbraio

Associazione Aurora riparte nel 2018 in viaggio con "Il Giro del Mondo in 80 Poeti". L'appuntamento resta ogni 15 giorni, ma il lunedì, dalle 18.30 alle 20.30, nella sede di Aurora. A condurci in questo percorso nel mondo della poesia saranno le socie Susanna e Martina. Esploreremo ed ascolteremo voci da tutti i continenti, grazie ai testi in traduzione. Poeta dopo poeta, poetessa dopo poetessa, scopriremo le storie che raccontano le loro biografie.



Con questi incontri ci proponiamo di promuovere il piacere della lettura e dell’ascolto. Questo tempo sarà anche uno spazio di libera sperimentazione ed espressione, per esplorare le sensazioni ed emozioni suscitate dal testo e, se lo si desidera, condividere con gli altri i nostri pensieri.



Chiediamo gentilmente ai partecipanti di contribuire alle spese per la sala e i materiali con un’offerta volontaria di 2-3 euro.



Come partecipare? Il numero massimo di partecipanti è fissato a 10/12 persone. Per partecipare è necessario essere tesserati: il costo è di 10 euro, la tessera ha validità annuale. Con la tessera sostieni il progetto di Aurora – Ricerca del Benessere, e hai la possibilità di partecipare a tutte le attività proposte dall’associazione. Nella sezione Info > Diventa socio del sito http://auroracentrobenesserepsicologico.it/ puoi leggere lo statuto e il regolamento.

Per informazioni e iscrizioni, manda una mail a info@auroracentrobenesserepsicologico.it.