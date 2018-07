"Il Decreto", spettacolo free vax al Teatro Filarmonico

Si svolgerà presso il Teatro Filarmonico di Verona la serata evento che vede la conclusione della tournée teatrale de "Il Decreto", uno spettacolo a cura della Compagnia Artistica del Teatro d’Inchiesta, dichiaratamente contro l’obbligatorietà dei dieci vaccini sancito dal Decreto Lorenzin.

Così si esprime il protagonista sul palco David Gramiccioli:

«Questa legge non c'entra niente con la salute, né tantomeno con il primato della conquista scientifica che hanno rappresentato per l'umanità i vaccini, ma, come sontuosamente espresso il 26 giugno del 2017 in piazza Montecitorio dal giudice Ferdinando Imposimato: un favore all'industria farmaceutica. Con l'aggravante che si tratta di una vera e propria sperimentazione compiuta in larga parte, purtroppo, sui bambini. "Il Decreto" in modo inoppugnabile dimostra questo».