Il Crimine presenta il suo nuovo album al Jack the Ripper

S’intitola “Criminal Caravan” il nuovo album de Il Crimine disponibile in tutti gli store digitali e piattaforme streaming dal 5 ottobre 2018 su etichetta Vrec Music Label. La band veneta presenterà il disco sabato 6 ottobre presso il Jack The Ripper di Roncà (VR) (ore 22.00, ingresso libero) per quello che sarà solo il primo di una serie di concerti nel nord Italia. Solo ai concerti sarà possibile acquistare un’edizione speciale del disco in formato CD “simil vinile 45 giri” in sole 100 copie numerate disponibili anche dal sito www.vrec.it.



Il Crimine propone un indie rock con sfumature gipsy e raggae. Il primo album omonimo risale al 2015 (Vrec) con sonorità più alternative rock: con “Criminal Caravan” la band approda ad uno stile più originale avvicinandosi a sonorità più inedite in un mix che richiama Baustelle, Gogol Bordello e Pitura Freska visto anche gli inserti in Lingua Veneta in alcuni brani.



Il disco è composto da 11 brani inediti: «Una carovana di situazioni ed emozioni in viaggio nel tempo – afferma la band – dalle nostre origini di popolo Veneto passando per le evoluzioni che ci hanno portato alla nostra realtà attuale». Da segnalare: “Reitia” dedicata alla divinità donna raffigurata nelle tradizione venete con una chiave in mano per aprire le porte dell’aldilà; “Marantega”, per le antiche credenze una strega malvagia legata ad una storia vera durante la seconda guerra mondiale vissuta dal padre del cantante Trevisan; “Matilde”, primo singolo e video e brano contro la discriminazione come anche la dialettale “Mi no capea lu” e molti altri spunti di riflessione vestiti di un sound sempre melodico e divertente.



La band, attiva dal 2007 e residente nei comuni adiacenti tra le province di Verona e Vicenza, è composta da Davide Trevis (voce), Matteo Skalzo (chitarra), Alessandro Bertoldo (Basso), Marco Battista (Batteria).