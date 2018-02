Il cinema che conta: proiezione del film "The Lost City of Z" di James Gray all'Alcione

Al cinema Alcione, Venerdì 23 febbraio continua la rassegna "Il Cinema che Conta", con il secondo film dedicato all’attore Robert Pattinson: "The Lost City of Z". Il film ha chiuso la 54ª edizione del New York Film Festival ed è stato presentato fuori concorso al Festival di Berlino 2017. Come per gli altri film della rassegna sarà proiettato alle ore 17:00 e 21:00.

Sinossi

Diretto da James Gray e tratto dall’omonimo libro di David Grann, il film racconta la storia vera dell’esploratore britannico Percy Fawcett, intento alla ricerca di una città perduta, ambientato durante gli anni ’20 del ‘900.

Siamo nel 1925, il leggendario esploratore britannico si avventura in Amazzonia, alla ricerca di un'antica civiltà, lo splendente regno di El Dorado, con lo scopo di fare una delle scoperte più importanti della storia. Dopo aver catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, Fawcett s'imbarca insieme al figlio, determinato a provare che quest'antica civiltà, da lui rinominata Z, esiste. Fawcett è interpretato da Charlie Hunnam, fanno parte del cast anche Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland e Franco Nero.

La rassegna "Il Cinema che Conta" è organizzata dall’Ufficio Cinema del Comune di Verona e dal Cinema Alcione.

IL FILM E’ PRESENTATO IN VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO.

Informazioni

L’ingresso intero è di 6 euro, ridotto a 4 euro per under 26, over 60, abbonati al cineforum Alcione o iscritti al Cral. È possibile a 20 euro acquistare la tessera per tutti i 5 film, valida poi anche per la seconda edizione di “¡España te quiero!”.“

Gallery