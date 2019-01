Lo spettacolo "Il Caffè della memoria" in scena a Palazzo Camozzini

"Il Caffè della memoria" è uno spettacolo che vede la collaborazione dell'associazione 30 passi, che lavora nell'ambito dei diritti umani e l'associazione amici di Palazzo Camozzini, in programma a Verona il 27 gennaio 2019.

Le Musiche e il testo di questo spettacolo in musica sono state scritte dal compositore Federico Bonetti Amendola che sarà presente in sala e verrà insignita dal presidente dell'associazione 30 passi del titolo di ambasciatore per i diritti umani, mentre la musica sarà a cura del Maestro Stefano Tonellotto alla cheitarra e Laura Bianco al violino.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti e chi vorrà potrà lasciare un offerta che sarà interamente devoluta alla comunità ebraica di Verona per il restauro di antichi rotoli della Torah.

Per info: 3405962992

(fonte foto Facebook)