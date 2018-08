Penultima replica in Arena per il capolavoro di Gioachino Rossini "Il barbiere di Siviglia"

Venerdì 24 agosto in scena per la penultima volta nel 96° Arena di Verona Opera Festival 2018 il capolavoro di Gioachino Rossini "Il barbiere di Siviglia", con la freschezza di un giovane cast internazionale di prima grandezza e l’allestimento elegante e divertente di Hugo de Ana. A 150 anni dalla scomparsa del compositore pesarese e a 70 anni esatti dalle prime recite nel Festival areniano, torna Il Barbiere di Siviglia, immortale commedia buffa e romantica che il maestro argentino de Ana (autore di regia, scene, costumi e luci) colloca in un enorme giardino di siepi e rose rosse.

A guidare la compagine di altissimo livello è il direttore d’orchestra Andrea Battistoni. Nei panni di Figaro è il baritono Mario Cassi, che al suo esordio ha retto il confronto con i grandi interpreti del ruolo ottenendo un consenso trionfale e richieste di bis. Torna con lui, dopo il successo della prima rappresentazione, il tenore Dmitry Korchak come spigliato Conte d’Almaviva. Fresco di debutto nel ruolo, il giovane basso Romani Dal Zovo conferma il suo Basilio, maestro di musica trafficone.

Domani inoltre fanno il loro esordio due voci diversissime e molto seguite a livello internazionale: il soprano Ruth Iniesta, dopo le applaudite Frasquita e Micaela della nuova produzione di Carmen, interpreta Rosina per la prima volta in assoluto; il richiestissimo baritono Nicola Alaimo, appena applaudito ne Il Pirata belliniano al Teatro alla Scala, debutta all’Arena di Verona come Bartolo.

Grandissimi artisti sono impegnati anche nelle parti degli spassosi comprimari: Manuela Custer come Berta, Nicolò Ceriani nel doppio ruolo di Fiorello eAmbrogio e Gocha Abuladze in quello dell’Ufficiale.

Con l’Orchestra è impegnato il Coro preparato da Vito Lombardi, il Ballo istruito da Gaetano Petrosino nelle coreografie di Leda Lojodice e tutti i complessi tecnici dell’Arena di Verona.

Ultima replica: 30 agosto, ore 20.45.

