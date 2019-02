Michela Marzano in Feltrinelli presenta il suo ultimo romanzo "Idda"

Mercoledì 6 febbraio 2019 alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Michela Marzano che presenterà il suo nuovo romanzo "Idda" (Einaudi). Interviene la giornalista Alessia Rotta.

Nel suo nuovo libro Michela Marzano ci consegna il ritratto indimenticabile di due donne che, pur appartenendo a mondi diversi e lontani, trovano inaspettatamente l'una nell'altra ciò che avevano perduto. Un appassionato romanzo sull'identità, la memoria, la potenza delle relazioni.