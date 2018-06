Ibiza night, l’evento più cool di Aquardens

Sei pronto a vivere una serata di puro divertimento? Partecipa all’evento più cool di Aquardens!

Programma

Venerdì 29 giugno 2018

Dalle 17.00 alle 02.00

Accesso a tutte le aree termali e alla nuova area Sauna Village



1° DRINK in omaggio

Dj-Set a bordo vasca con Jordi Román from Ibiza e Cristian De Leo

Musica live con violino elettronico by Andrea Casta

Show Performers

Dress code: il tuo costume preferito



€ 13 – Promo Ingresso Donna

€ 26 – Ingresso Uomo

In prevendita online

Gallery