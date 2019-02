"I shot the Albatross" in Fucina: la poesia di Coleridge per uno spettacolo ambientalista

Il Vecchio Marinaio di Coleridge nelle vesti di un contemporaneo pirata ecologista che si confronta con la fragilità della Natura. Uno spettacolo green a Fucina Culturale Machiavelli sabato 9 febbraio alle 21, con l'attore Andrea De Manincor e Ensemble Machiavelli.

Il gesto crudele e insensato del Vecchio Marinaio raccontato da Samuel Taylor Coleridge nel 1798: l'uccisione di un albatro apparso come un'apparizione miracolosa dopo giorni in cui la sua nave rimane bloccata dai ghiacci dell'Antartide. L'uccisione dell'animale porta a una serie di inquietanti conseguenze, simboliche prima ancora che reali, e al confronto con una Natura inerme, da proteggere e preservare.

Nasce così l'idea dello spettacolo di Fucina Culturale Machiavelli “I shot the Albatross”, con in scena un Andrea De Manincor ad interpretare il vecchio marinaio: una figura ambigua e carica di significati, che nella lettura contemporanea dello spettacolo, va ad identificarsi con un pirata green, che si batte come attivista negli oceani per salvare il mare e la Natura.

Con Ensemble Machiavelli (Tommaso Rossato, Guseppe Saggin, Thomas Sinigaglia, Stefano Soardo) e musica dal vivo sul palco dal repertorio delle Sea Shanties, i canti dei marinai dell'Ottocento.

Ingresso intero €13, ridotto (under 30 e over 65) €10 con un drink incluso. Biglietti acquistabili in prevendita online da Boxoffice e in via Pallone 16, Verona, oppure direttamente in teatro in via Madonna del Terraglio 10 a partire da un'ora prima dello spettacolo.

Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com