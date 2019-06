Una giornata di festa con i ponti dell'acqua a Poiano

Grande festa alla fontana di Poiano (fontanina), antico luogo di incontro, il prossimo 16 giugno.

Appuntamento alle ore 15.30 con musica e teatro di Burattini a cura di Maurizio Gioco - Teatro Giochetto. Musica di Francesco Pagani

Dalle ore 16.30 laboratorio per bambini (e non solo): i folletti dell’acqua, creiamo con l’argilla il folletto che è in te.