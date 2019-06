I Nirvanna arrivano in concerto a Verona e presentano "Thirst"

La band americana con Will Hunt alla batteria, domani 30 giugno si esibirà a Verona presso Musical Box. I NIRVANNA, con il loro tributo ai Nirvana #1 in America,dopo il successo dei concerti della primavera scorsa, tornano in tour in Italia dal 27 giugno, con una scaletta di brani leggendari per rivivere gli anni delgrunge.



Il trio americano, formato da Clayton Sturgeon (chitarra e voce), Ryan Salamone (basso) e l’energico Will Hunt (batteria), si esibisce da tempo con successo negli Stati Uniti, tra club e festival. Nessuno meglio dei NIRVANNA trasmette l’emozione e l’energia delle canzoni di Kurt Cobain e compagni.

In apertura i tre musicisti, con il nuovo progetto THIRST, presentano l’album di inediti in uscita a breve. Melodie orecchiabili e trascinanti, senza mai dimenticare le proprie radici grunge, che danno vita ad un disco rock con testi notevoli che trasmettono messaggi ed emozioni. Dal vivo, al suono grintoso e raffinato, si aggiunge una grande energia e uno show davvero entusiasmante. I THIRST si stanno confermando una band assolutamente da tenere d’occhio. E voi… “avete sete”?



Tour in Italia. 10 giorni di concerti (quasi) no stop. Il tour dello scorso marzo ha toccato diverse città italiane, oltre a Bellinzona e un doppio concerto a Parigi, raccogliendo ovunque grandi consensi. Le nuove date, organizzate da Ulive booking, sono partite il 27 giugno dalla provincia di Milano e dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud, si chiudono a Fano il 7 luglio. Una decina di giorni di rock bollente e assolutamente coinvolgente!



Calendario: 27 giugno Vittuone (MI) – Hi Folks; 28 giugno Pianezza (TO) – Vertigo; 29 giugno Bellinzona – Peter Pan; 30 giugno Verona – Musicalbox. Il 1° luglio Treviglio (BG) – Revel Theatre; 2 luglio Casole d’Elsa (SI) – Casole Guitar Festival; 3 luglio Roma – Killjoy; 4 luglio Priverno (LT) – Priverno Rock 2019; 5 luglio Castellamare del Golfo (TP) – Piazza S. Maria delle Grazie; 6 luglio Napoli – Goodfellas; 7 luglio Fano (PU) – Arena BCC.