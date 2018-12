Al Teatro Nuovo di Verona va in scena lo spettacolo "I miserabili" tratto da Victor Hugo

Il terzo spettacolo in cartellone al Teatro Nuovo per la rassegna Il grande teatro è "I miserabili" tratto dal romanzo omonimo di Victor Hugo. Prodotto da CTB Centro Teatrale Bresciano, dal Teatro Stabile Del Friuli Venezia Giulia e dal Teatro degli Incamminati, è in programma dal 4 al 9 dicembre.

«È stata una vera e propria sfida portare in scena un romanzo di mille e cinquecento pagine che appartengono alla storia non solo della letteratura, ma del genere umano». Lo dice Luca Doninelli, autore dell’adattamento teatrale di questo capolavoro che sa parlare a ogni epoca perché tocca grandi temi universali: la dignità, il dolore, la misericordia, la giustizia, la redenzione.

«La scelta di mettere in scena I miserabili – dice il regista Franco Però – deriva anche dal periodo che stiamo vivendo nelle società occidentali dove si assiste all’inesorabile ampliarsi della forbice fra i “molto ricchi” e i “molto poveri”, fra chi è inserito nella società e chi invece ne è ai margini. Victor Hugo continua a stupirci e a impressionarci per le assonanze con l’attualità, per la capacità di affrontare temi diversissimi, di mettere assieme momenti alti e momenti bassi».

Il ruolo del protagonista Jean Valjean è interpretato da Franco Branciaroli che definisce il suo personaggio “uno strano santo, una figura angelico-faustiana, il ritratto di un’umanità che forse deve ancora venire”. Insieme a Branciaroli sono in scena Alessandro Albertin, Silvia Altrui, Filippo Borghi, Romina Colbasso, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos e Valentina Violo.

(fonte Comune di Verona)