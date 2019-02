I Giardini di Mirò live al Kroen presentano il loro ultimo disco "Different Times"

Uno dei più importanti gruppi indipendenti italiani arriva sul palco del Colorificio Kroen sabato 9 febbraio. I Giardini di Mirò presenteranno sabato al Kroen il loro ultimo album "Different Times", un ritorno in grande stile per il sestetto emiliano. Aprono gli Arto, ensemble post-rock dalle tinte cinematografiche con membri di Calibro 35, Iosonouncane, Ronin,Zeus.

Sabato 9 febbraio

GIARDINI DI MIRÓ

(post rock | 42Records)

ARTO

(cinematic rock | Dischi Bervisti / Offset)