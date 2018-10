"I am within" di Dewey Dell al Teatro Nuovo

Ogni tanto, nella quotidianità della vita, può succedere di imbattersi in qualcosa che avvertiamo come "troppo", che facciamo fatica a sostenere con lo sguardo o con l’udito. Soprattutto in questi momenti, quando proviamo a cercare le parole per descrivere cosa proviamo, il linguaggio ci risulta talmente povero da gonfiare un’ombra tra noi e quello che accade: ci sentiamo soli anche se circondati da altre persone.

Qualcosa rimane incastrato dentro, dietro di noi, non riusciamo a condividerlo pienamente con nessuno eppure è qualcosa che fonda la persona che siamo. In questa solitudine - ombra irrisolvibile - si attiva una reazione potente: la capacità di diventare la difesa e il conforto di cui si ha bisogno.

La bambina in scena è immersa nella potenza della propria protezione, trasformandosi continuamente in bestie terribili e, ogni tanto, in immagini celestiali.



Posto unico non numerato 8 euro / Ridotto 6 euro



I AM WITHIN

di Dewey Dell

con Gioia e Alma Pascucci

coreografia: Teodora Castellucci

musica originale: Demetrio Castellucci

disegno luci: Eugenio Resta

costumi: Guoda Jaruševiciute

cura: Agata Castellucci

un ringraziamento speciale a Lisa Pazzaglia

produzione: Societas 2018

con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”

