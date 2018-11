A "Tavola con le stelle": pranzo di solidarietà gourmet, da Cuttaia a Perbellini tanti chef ai fornelli

Il prossimo 25 novembre in città c’è un imperdibile appuntamento gourmet a finalità sociale: un pranzo della domenica pluristellato e solidale ospitato, alle ore 12.30, nelle sale dello storico hotel cinque stelle “Due Torri” in Piazza Sant’Anastasia 4. Un’occasione per riscoprire il valore prezioso dello stare insieme degustando un menù unico nel suo genere: un regalo da fare a sé facendo del bene agli altri.

Più che un tradizionale pranzo in famiglia sarà un pranzo per la famiglia. L’iniziativa charity “A tavola con le stelle: il pranzo della solidarietà” sostiene “Casa di Deborah”: un nuovo spazio inaugurato nel mese di settembre e destinato all’accoglienza, allo studio assistito e ai laboratori intergenerazionali per dare un luogo d’incontro agli adolescenti, fra loro e con adulti, che hanno voglia di mettersi in gioco e disposti all’ascolto. Il progetto è promosso dall’associazione veronese Famiglie per la Famiglia che si occupa della prevenzione delle sofferenze familiari e dell'attivazione delle risorse relazionali familiari con il coinvolgimento di famiglie e imprese del territorio.

Ai fornelli in questa speciale giornata all'insegna della convivialità si alterneranno tre illustri rappresentanti dell’altissima cucina italiana con una proposta di sapori che recuperano la storia di diverse Regioni d'Italia, tutta da scoprire: gli chef bistellati Pino Cuttaia (“La Madia”, Licata), Max Mascia (“San Domenico”, Imola) e Giancarlo Perbellini (“Casa Perbellini”, Verona). Autori insieme a loro di un menù che si preannuncia davvero sorprendente anche gli chef Mauro Buffo (“12 Apostoli”, Verona), Roberto Ottone executive chef del “Due Torri Hotel” e la pastry chef Debora Vena. Grandi piatti italiani ma anche grandi vini italiani: in abbinamento alle creazioni degli chef verranno proposti i vini offerti per l’occasione da Gruppo Italiano Vini, Allegrini e Masi Agricola, sostenitori dell'iniziativa.

Curiosi? Eccovi un assaggio in anteprima del menù:

Antipasto - Mauro Buffo (12 Apostoli) "Scampo..."

Primo Piatto - Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini) "Risotto mantecato al limone, polvere di funghi, rafano cren e spuma di tonnato"

Primo Piatto – Max Mascia (San Domenico) "Uovo in raviolo, burro di malga, parmigiano e tartufo"

Secondo Piatto - Pino Cuttaia (La Madia) "Falso magro"

Dessert - Roberto Ottone (Due Torri Hotel) "Viola del pensiero"

Piccola pasticceria a cura della pastry chef Debora Vena

Le prenotazioni sono aperte e i posti stanno già andando a ruba, ma è ancora possibile prendere parte alla piacevole gara della solidarietà: l’offerta per un posto a tavola è di euro 250 a persona. Chi desidera può riservare un tavolo per 10 persone donando 2.500 euro.

Al termine del pranzo, nella sala Arena Casarini, gli ospiti potranno assistere al concerto de “I Virtuosi Italiani”, con musiche di Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel.

Famiglia per le Famiglie nasce da un’idea di Giuseppina Vellone che ha contribuito a dare vita a questo progetto assieme ad altri sei soci fondatori. A supportarla nel coordinamento delle attività, una preziosa squadra di soci onorari e volontari che hanno messo a disposizione di questa importante iniziativa le loro competenze, la loro professionalità e il loro cuore. L’associazione ha finalmente aperto le porte di “Casa di Deborah” realizzando un sogno a lungo atteso. Un luogo dove si promuove il bello, una casa dove si può arrivare sapendo che c'è sempre qualcuno che apre la porta. Lo spazio, creato in memoria della psicologa veronese Deborah Libardi prematuramente scomparsa nel 2016, è aperto dal lunedì al venerdì negli spazi delle Figlie della carità Canossiane, in piazzetta Carbonai 10.

Per informazioni e prenotazioni del pranzo

Mob. +39 3923947210

Mail. info@famiglieperlafamiglia.it

Website: www.famiglieperlafamiglia.it

La prenotazione sarà garantita solo al ricevimento dell'importo previsto. Bonifico Bancario intestato a: Associazione Famiglie per la Famiglia IBAN IT51Q0200811770000105157619 - causale: Pranzo di beneficenza 25 novembre.