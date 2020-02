Hot Stuff Dance Party al Colorificio Kroen di Verona

Sabato 8 febbraio torna Hot Stuff Dance Party, la seconda edizione della festa danzante a ritmo di jazz tradizionale, blues preistorico e calypso a cura di The Hot Teapots. La band, che presenterà il suo nuovo disco “Home Recorded Delicatessen”, si esibirà in tre set dal vivo intervallati da una selezione di dischi rhythm’n’blues, rock’n’roll e ska. Come and shake it.

