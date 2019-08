A San Giovanni Lupatoto sbarca "Hop Hop Street Food"

Dal 13 al 15 settembre 2019 si terrà a San Giovanni Lupatoto in piazza Umberto I l'evento "Hop Hop Street Food". Ben 30 cucine itineranti, 60 città, 8 mesi di tour, eventi ogni settimana: questi sono i numeri del più grande street food tour italiano. Ogni evento è pensato per permetterti di gustare le migliori specialità di cibo di strada da tutto il mondo nel modo migliore: sotto casa tua.

Oltre al cibo, dolce e salato, potrai trovare un'ampia selezione di birre artigianali e un'atmosfera che solo "Hop Hop Street Food" saprà regalarti.

Dalle 10.30 del mattino fino a mezzanotte. Non temere: in caso di affluenza prolungata, ci sarà sempre tempo per l'ultima birra artigianale.

Entrata libera. L'evento si terrà anche in caso di maltempo. Posti a sedere al coperto.

Informazioni e contatti

Web: https://www.hophopstreetfood.com/calendario-eventi/

- https://www.instagram.com/hophopstreetfood/

- https://www.facebook.com/hophopstreetfood/

- https://twitter.com/hop_food