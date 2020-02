"Home sweet Home", incontro alla Feltrinelli con il coach dell'ordine Luca Guidara

Martedì 11 febbraio 2020, alle ore 18 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Luca Guidara autore del nuovo volume "Home sweet Home" (De Agostini). Conduce l'incontro la giornalista Laura Perina.

Ordine e pulizia fanno bene alla casa, ma anche allo spirito. Il famoso coach dell’ordine Luca Guidara in questo libro apre le porte di casa sua per raccontarci, stanza per stanza, i segreti per poter vivere anche noi in una casa felice.

Chi l’ha detto che fare le pulizie e riordinare siano solo un “male necessario”? Da oggi prendersi cura della casa e fare le pulizie non è mai stato così bello. Luca Guidara, celeberrimo coach dell’ordine e del pulito su Instagram, dimostra che avere cura della nostra casa può essere piacevole, gratificante e sorprendentemente rilassante. Luca ci accoglie a casa sua e ci accompagna in un tour ideale in cui ci spiega come trasformare in meglio il nostro ambiente e quindi la nostra vita, perché vivere nel fresco, nel bello e nel pulito fa sentire bene e dà serenità mentale.