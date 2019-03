"Home staging live" a San Giovanni Lupatoto presso Arredoluce

Home Staging Live 2019, patrocinato dall’Associazione Nazionale Home Staging Lovers, è un tour di eventi che interessa 4 città del Nord-Est nel mese di marzo. L’obiettivo di questi appuntamenti è raccontare i vantaggi della valorizzazione immobiliare a tutti coloro che si muovono sul mercato immobiliare o che semplicemente sono curiosi di conoscere questa nuova realtà.

L’Home Staging è, a tutti gli effetti, una tecnica di marketing che mira a valorizzare un immobile per favorirne la vendita o l’affitto nel più breve tempo possibile e al miglior prezzo. L’Home Stager, figura nata negli Stati Uniti nei primi anni Ottanta, cambia il look dell’abitazione creando l’atmosfera giusta per emozionare il visitatore: valorizza gli spazi allestendoli con arredi temporanei, se si tratta di immobili in vendita, introduce il giusto colore, sceglie i complementi più adatti e cura l'illuminazione. Con interventi studiati e non strutturali mira a colpire il target specifico di ogni immobile per vendere o affittare velocemente. A completamento del suo intervento, l’Home Stager esegue un servizio fotografico professionale per emozionare, già attraverso il web, chi cerca casa.

La seconda tappa del tour si terrà giovedì 21 marzo a San Giovanni Lupatoto (VR) presso Arredoluce di via Cà Nova Zampieri, 16. L’evento, che inizierà alle ore 18.30, permetterà di conoscere i segreti dell’Home Staging e il perché la valorizzazione immobiliare faccia da acceleratore del mercato immobiliare.

A conclusione della serata, che ricordiamo essere gratuita, seguirà un aperitivo, occasione ideale per scambiare opinioni con le Home Stagers Professioniste e verrà consegnata una guida in omaggio “Come vendere casa velocemente: i 10 migliori consigli di home staging”.