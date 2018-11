Herba Mate e Kaptain Preemo in concerto al Colorificio Kroen

Proseguono le serate in collaborazione con The Stoner Mafia, che questa volta porta al Kroen due gruppi italiani venerdì 30 novembre: Herba Mate (per amanti di Kyuss, Queens of the Stone Age e Fatso Jetson) e Kaptain Preemo (tra Brian Jonestown Massacre e The Black Angels). A seguire dj set funky con Blackgoose.

Venerdì 30 novembre

THE STONER MAFIA



HERBA MATE

(desert / stoner rock | Go Down Records)

KAPTAIN PREEMO

(garage / psych rock | Retro Vox)

BLACKGOOSE

(funky vinyl selection)

