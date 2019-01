Heidi for President in concerto al Cohen Verona venerdì 11 gennaio 2019. Sulla scia di sonorità islandesi tra Sigur ròs e Of Monsters and Men, e di melodie brit tra XX e Arcade Fire, nasce un indie folk di deriva post rock dove i silenzi nordici sono inondati dalla luce del sud. Artista della settimana per MTV New Generation. Questa estate hanno suonato in apertura a Levante al Cinzella Festival di Taranto.

Genere: IndieFolk/Brit/Post-Rock

Ingressi

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 18€ (antipasto, piatto principale, acqua e caffè)

solo concerto: ingresso libero, consumazione obbligatoria

Prenotazione tavoli: whatsapp e tel 3473234011

(fonte Facebook)