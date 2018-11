Cioccolata calda, vin brulé e pandoro: è il Natale sulla torre dei Lamberti e in funicolare

Agec per l'undicesima edizione dei Mercatini di Natale a Verona propone una serie di eventi sulla Torre dei Lamberti e sulla Funicolare di Castel San Pietro: si possono vedere le bancarelle dall’alto, ma anche partecipare a happy hour con cioccolata calda, vin brulé, pandoro, degustazioni di dolci e mandorlato in varie giornate.

Programma degli eventi

orario dalle 16.30 alle 18.30

sabato 24 novembre

ore 16.30 - 18.30

Torre dei Lamberti

Happy hour con cioccolata calda. vin brulè,

pandoro e panettone

non è necessaria la prenotazione e non ci sono sovrapprezzi

domenica 2 dicembre

ore 16.30 - 18.30

Funicolare

Assaggio di mandorlato di Cologna Veneta

non è necessaria la prenotazione e non ci sono sovrapprezzi

venerdì 7 dicembre

ore 16.30 - 18.30

Funicolare

Happy hour con cioccolata calda. vin brulè,

pandoro e panettone

non è necessaria la prenotazione e non ci sono sovrapprezzi

giovedì 13 dicembre

ore 16.30 - 18.30

Torre dei Lamberti

Dolciumi in Torre

non è necessaria la prenotazione e non ci sono sovrapprezzi

ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 14 anni (non compiuti)

sabato 15 dicembre

ore 16.30 - 18.30

Torre dei Lamberti

Assaggio di mandorlato di Cologna Veneta

non è necessaria la prenotazione e non ci sono sovrapprezzi

(fonte Comune di Verona)