Il 10 febbraio alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Hansel & Gretel" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Hansel e Gretel vengono abbandonati da una matrigna cattiva e un papà troppo remissivo. Si ritrovano così da soli ad affrontare un nemico spaventoso: i pericoli del Bosco Nero. Da soli? Ma nel bosco, come nella vita, si può incontrare un po’ di tutto: uno scoiattolo vanesio, un orso volenteroso ma distratto, un lupo dall’aspetto tremendo, una vecchietta... non bisogna tuttavia farsi ingannare dalle apparenze! E’ proprio quando la speranza sta per svanire che l’aiuto arriva da chi meno te l’aspetti.