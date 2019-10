Si festeggia Halloween al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio

Gli ultimi mesi di apertura della stagione 2019 sono ricchi di soprese e fascino al Parco Giardino Sigurtà: nell’oasi verde di Valeggio sul Mincio settembre, ottobre e novembre regalano visuali e giochi di colore quasi inaspettati.

Venerdì 1 novembre 2019 ritorna per il secondo anno consecutivo l’appuntamento da brivido in occasione di Halloween! Laboratori creativi, musica e animazione a tema coinvolgeranno le famiglie tra i brillanti colori del foliage e le atmosfere d’autunno del Secondo Parco Più Bello d’Europa. Anche durante questo appuntamento chi entrerà al Parco completamente vestito (da capo a piedi) in versione Halloween (mago o strega) avrà diritto all’entrata gratuita.

Tra le attività, da non perdere: la Macchina della Cera in cui Dottor Frankestein realizzerà una spaventosa clonazione dei visitatori attraverso un procedimento unico in Italia (tutto il resto sarà una sorpresa), mentre i truccatori dell’ Italian Body Painting Festival trasformeranno i volti dei più piccoli in scheletri, mostri e ragni; grazie ai laboratori, invece, i bambini saranno aiutati dagli animatori a colorare tante fantastiche zucche e fare decorazioni a tema, oppure potranno cimentarsi nell'indovinare il peso di una ...maxi -zucca! Senza dimenticare che durante la giornata vi saranno momenti di animazione, la possibilità di divertirsi sui gonfiabili con scenografie tematizzate e di assaggiare uno speciale zucchero filato nero!

Per salutare, invece, i visitatori e dare appuntamento alla nuova stagione, il Parco offre due visite guidate, previo acquisto del biglietto di entrata: domenica 10 novembre (ultimo giorno di apertura del 2019) gli amanti del verde potranno scoprire, grazie ad una rilassante passeggiata, gli angoli di interesse storico, botanico ed artistico del Giardino.

Per ulteriori informazioni e per il calendario eventi completo www.sigurta.it