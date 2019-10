Halloween all'Hollywood è "Batman vs Jack Sparrow"

Giovedì 31 ottobre è in arrivo la grande festa "Halloween all'Hollywood" per una sifda da non perdere: Batman vs Jack Sparrow.

Orari: dalle ore 20.30 alle ore 4.

Ore 20.30 su prenotazione: Apericena a Buffet o Cena servita.

Live Music: DIANA SMITH

ore 24: Main Room Dj GENNA - Special Guest Dj EMI 2.0 > House, Hits

Voice Thomas B.

Privèe Dj Paso: 360° italiana

Opzioni cena

Dalle ore 20.30:Cena "Sinatra": 35 euro (20.30-24 su prenotazione)

Dalle ore 20.30 l'aperitivo

Antipasti

Secondo piatto

Contorno

Dessert, caffè, Anima Nera Marzadro

Vini della Cantina Farina

Acqua minerale

Ingresso in discoteca

Dalle ore 20:30 > Cena "Frank": 35 euro (20.30-24 su prenotazione)

Dalle ore 20.30 l'aperitivo

15 pezzi di sushi (Nigiri, Uramaki, Futomaki), zenzero, salsa di soia, wasabi, fagioli di soia, pinzimonio

Birra o vino

Acqua minerale

Dessert, caffè, Anima Nera Marzadro

Ingresso in discoteca

Dalle ore 23.30 tavolo in discoteca: il tavolo in discoteca, su prenotazione, a partire da 130 euro, comprende una bottiglia di Champagne 75cl., oppure una bottiglia di liquore Standard 70cl. con 10 bibite, sfiziosità dolci e salate, ingresso omaggio.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Ingresso con SmartPass o Invito:

Donna/Uomo 7 euro con Drink entro le ore 24.

Donna/Uomo 10 euro con Drink dalle ore 24 alle ore 01.30

Donna/Uomo 17 euro Drink dopo le ore 01.30

Tacco12 omaggio tutta la notte

Lo SmartPass puoi scaricarlo qui: http://hollywood.it/invito.pdf

oppure richiedilo mandando un messaggio WhatsApp a: 389 7210580

Hollywood Dinner & Dance - Via Montavoletta 11 - Bardolino (VR)

tel. +39 045 5118918 - mail: valentina@hollywood.it

Un abbigliamento curato fa di te un ospite gradito

Ingresso vietato ai minori di 18 anni

Web: https://www.facebook.com/events/940375696326147/