Notte di Halloween anni '90 alla discoteca Caribe di Cerea

Giovedì 31 Ottobre



HALLOWEEN 90 Edition alla discoteca Caribe di Cerea



Un incredibile viaggio negli anni '90, un'ondata di musica e spettacolo.



MAINROOM 90



ROBERTO STOPPA -From BOOM -PRINCIPE D.

NICOLA ROSSELLI From -MASKO - CDA - PRINCIPE D.

MARCO GALLY From - ANGELO ROSA

PARADISE PRIVE'



DAVIDE MORAZ From - DAMOTRAXX

ENRICO RENSO From - RADIO RSV

INGRESSO DONNA 6 EURO DALLE 22.30 ALLE 23.30



INGRESSO al party dalle 22.30 alle 1.30 in lista 13 euro con 1 consumazione



LISTE E TAVOLI :

328 1787217

328 4750530



La direzione si riserva il diritto di selezione all’ingresso.

Evento riservato ad un pubblico maggiorenne.