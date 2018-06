Il 15 e 16 giugno alle ore 21.00 il Tai Ballet Studio A.S.D. porterà in scena al Teatro Alcione di Verona il nuovo saggio-spettacolo “Habanera”, che vede protagonisti tutti gli allievi della scuola, dai più piccoli agli adulti, dopo un anno di duro lavoro e lunghe prove quotidiane.

Perché la danza è sì leggerezza, eleganza, delicatezza, armonia, gioia, ma richiede anche tanta passione e determinazione, fatica, sacrificio, costanza e disciplina.

Un lavoro ispirato alla novella di Prosper Mérimée sulle immortali musiche di Georges Bizet, per far rivivere l’intensa e travagliata storia di Carmen, la celebre Zingara di Siviglia, la cui sfrontata e incondizionata libertà la condurrà fino al suo tragico destino già scritto.

Vero e proprio trionfo di ritmi, colori, energia, passionalità, bellezza e amore per la danza, Habanera nasce dalla professionalità, creatività, esperienza e dedizione della Direttrice Artistica Natascia Guerra, già ballerina professionista e coreografa di fama internazionale che, dopo una lunga e intensa carriera trascorsa calcando importanti palcoscenici sia in Italia che all’estero, nel 2012 fonda Tai Ballet Studio, coronando così il sogno di divulgare e condividere con i suoi allievi la stessa passione per questa meravigliosa arte.

Tai Ballet Studio, con la sua sede a Porto San Pancrazio, è una vera e propria fucina d’arte dove si riscontrano tanta professionalità e serietà da parte di tutti gli insegnanti e allievi; allo stesso tempo è un ambiente sano, sereno, nel quale si respira un clima stimolante e di condivisione, senza competitività e dove vi è spazio proprio per tutti.

Fondamentale secondo la Direttrice è appunto la sintonia, la dimensione del gruppo, il danzare insieme “sentendosi” l’un con l’altro, consapevoli che ognuno con il proprio apporto sta contribuendo a realizzare qualcosa di più grande e importante.

Perché non c’è nulla di più bello e appagante che essere accomunati dalla stessa passione e riuscire a concretizzarla giorno dopo giorno, condividendo la fatica dello studio e delle prove come le tante soddisfazioni ed emozioni che regala la scena.

Tradizione consolidata negli anni, punto di forza e di orgoglio, nonché segno di riconoscimento della scuola è il saggio-spettacolo di fine anno grazie al quale ogni singolo allievo può inebriarsi della magia del palcoscenico. Spettacolo che riscontra sempre grande successo tra il pubblico, al punto da risultare sold out già settimane prima della data prevista per il debutto.

Per consentire a tutti gli interessati, appassionati di danza o a chi anche solo mosso da mera curiosità voglia assistere a questo evento imperdibile, Habanera andrà in scena in due diverse serate, il 15 e 16 giugno.

Biglietti in esaurimento presso la sede Tai Ballet Studio, Via G. Galilei 8 - Porto San Pancrazio (Verona) e nelle sere di spettacolo presso il Cinema Teatro Alcione, Via G. Verdi 20 (Verona).