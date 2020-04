Da Verona a tutti i bambini la "Guida Galattica al Coronavirus"

Succede in tempo di difficoltà che le sinergie aumentino e che si creino nuovi ponti e nuovi legami. Succede quindi che i quattro Musei dei Bambini italiani (Children’s Museum di Verona, Explora il Museo dei Bambini di Roma, MUBA - Museo dei Bambini Milano e La città dei bambini e dei ragazzi di Genova) facciano rete e promuovano una guida (galattica) per bambini, bambine e genitori per far capire loro cosa stia succedendo.

Il progetto presentato all'associazione internazionale Hands On! (International Association of Children in Museums) è piaciuto tanto che lo stanno diffondendo in tutto il mondo. La particolarità sta nel fatto che la guida è sempre bilingue, italiano da una parte e dall'altra inglese, tedesco, indonesiano, arabo, cinese...perché anche per la cultura e la conoscenza, come per i virus, non ci sono confini.

Guida galattica al Coronavirus è un supporto online unico, gratuito e scaricabile, a sostegno delle famiglie per spiegare ai bambini il Sars-CoV-2. Il racconto ricalca le grandi storie dell’infanzia: un microscopico nemico da sconfiggere che proviene da posti lontani, medici e scienziati che si trasformano in eroi e necessari gesti di prevenzione, spiegati quasi come un gioco ai piccoli lettori, da condividere per il bene dell’intero Pianeta.

Il messaggio è chiaro: conoscenza, consapevolezza e condivisione del sapere ci aiutano ad affrontare al meglio situazioni toste. «I Musei dei bambini si rivolgono per loro natura ai piccoli che in una parola sono il futuro di questa Nazione. Abbiamo quindi l'occasione in un momento terribile di insegnare loro valori civici e fiducia nell'approccio scientifico», affermano i direttori dei quattro Musei riuniti, virtualmente, insieme per diffondere questo stru- mento.

L'idea del bilinguismo nasce invece sia per una visione internazionale che questi musei sono abituati ad avere per i moltissimi stranieri che ogni anno li visitano, sia per poter raccontare il nostro Paese che ha (e continua tuttora ad avere) come primo "prodotto di esportazione" la cultura.

Se è vero che il Rinascimento è partito dall'Italia questo è un modo per ricordarlo a noi e al resto del Mondo con uno strumento che sta in questo momento facendo capire a migliaia di bambini che cosa stia realmente accadendo.

Come scaricare la guida

La guida è disponibile sul sito internet di ognuno dei Musei aderenti e attualmente si pre- senta in italiano e in inglese. Link diretto per scaricare la guida: http://bit.ly/GuidaGalatticaCoronavirus

L’obiettivo è di tradurla in quante più lingue possibili per permettere a tutti i bambini del mondo di leggere e condividere, per questo i quattro musei stanno cercando madrelingue da tutto il mondo che possano coprire le lingue mancanti.