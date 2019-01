Ambra Angiolini e Matteo Cremon sul palco del Teatro Nuovo per "La guerra dei Roses"

La quarta opera in cartellone al Teatro Nuovo di Verona, la prima del 2019, è "La guerra dei Roses" di Warren Adler, una produzione La Pirandelliana e Goldenart Productions. Lo spettacolo, in scena dal 15 al 19 gennaio alle ore 20.30 e il 20 gennaio alle 16.45, è firmato da Filippo Dini e ha per protagonisti Ambra Angiolini e Matteo Cremon. In scena anche Massimo Cagnina ed Emanuela Guaiana.

"La guerra dei Roses" è un romanzo del 1981 che nel 1989 diventò un successo cinematografico con Michael Douglas e Kathleen Turner e con la regia di Danny De Vito. A firmare il soggetto del film fu lo stesso Warren Adler (1927) che successivamente ne firmò anche un adattamento teatrale. "La guerra dei Roses" ripercorre le fasi della lenta e terribile separazione tra i coniugi Roses, lui ricco e ambizioso uomo d’affari, lei una moglie obbediente che lo ha accompagnato nella sua brillante ascesa.

«Adler – dice Filippo Dini – ci pone di fronte a una delle più potenti deflagrazioni umane: la separazione di un uomo e una donna che hanno condiviso un grande amore. Addirittura la paragona a una guerra. Non a una guerra qualsiasi. A una delle più sanguinose guerre della storia inglese, una guerra nata in “casa” appunto, la guerra tra due rami della stessa famiglia, la “Guerra delle due rose”».

(fonte Comune di Verona)