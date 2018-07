I gruppi storici della Verona Beat degli anni ‘60 in concerto a Valeggio sul Mincio

Venerdì 27 luglio 2018 arriva la carovana di Verona Beat in Piazza Carlo Alberto a Valeggio sul Mincio. Dalle ore 21 sul palco alcune tra le band storiche della Verona Beat: Pop Crack Band, Sacro e Profano, Giona con i Mercenari, Spettri, Evasi, Fantasmi, Yellow Cab, Renato dei Kings. Quest’anno la Verona Beat è tornata non con una serata evento, ma addirittura con un tour in tutta la provincia sotto la direzione artistica di Gio Zamperi.

Negli anni ’60 Verona era chiamata la Liverpool d'Italia. Centinaia di complessi si formavano nelle cantine o nei garage della città e della provincia (circa 350). Verona Beat nasce a Verona nel 1983 grazie a Renato Bernuzzi dei Kings e agli altri ideatori del progetto: Roberto Ceruti, Mauro Farina e Giuliano Crivellente. Il progetto si abbozza all’Osteria “Campidoglio” di Verona nella storica Piazzetta Tirabosco. Quell’anno è Renato dei Kings a portare Verona Beat al prestigioso palcoscenico del Teatro Romano, dove si sono poi realizzate ben 23 edizioni e tutte di successo. Nel 2006 Verona Beat cessa temporaneamente di calcare i palcoscenici.

Nel 2016 l’evento viene ripreso dal Direttore Artistico Giovanni Gio Zampieri (in collaborazione con l’associazione Onlus Abeo) che riesce a far ricostituire vari gruppi storici del beat. Il tutto esaurito al Teatro Romano dello scorso anno ha indotto gli organizzatori a continuare il progetto con molti concerti in Tour nei vari paesi della provincia veronese.

«Da qualche anno era nostra intenzione – dice Leonardo Oliosi, assessore alla cultura – portare nel nostro territorio questa prestigiosa rassegna, che ha il fascino di suscitare profonde emozioni soprattutto a chi è stato giovani negli anni ‘60 e ‘70. A Verona e provincia il movimento Beat era fortissimo e ha lasciato tracce indelebili nella nostra cultura, che il 27 luglio potremo riscoprire».