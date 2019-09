Gruppi di gioco in inglese per bambini: presentazione per i genitori

Come imparano l'Inglese i Bambini? O meglio, come far imparare l'Inglese ai bambini in modo naturale e spontaneo, in modo che nemmeno se ne accorgano e che l'apprendimento diventi veramente un compagno per tutta la vita?

Ne parleremo a quest'incontro e la fondatrice di Learn with Mummy spiegherà ai genitori come funziona l'Acquisizione Naturale dell'Inglese a 0 anni, a 4 anni o a 10 anni e come i genitori possono aiutare i bambini su questo percorso, ognuno con i propri mezzi.

Parleremo anche di cosa sono i Playgroup, i gruppi di gioco in Inglese, e come sono organizzati a Verona. I gruppi di Inglese sono per bambini da 0 a 6 anni con i genitori, e per bambini da 6 a 9 anni. Per tutti, l'Inglese passa attraverso il gioco, le emozioni, le relazioni.

È gradita la conferma, preferibile partecipare senza i bambini (così non sapranno mai che la teacher parla anche l'Italiano...)

Web: https://learnwithmummy.com/contatta-verona/

