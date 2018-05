Al via la 2^ edizione del "Grungefest" nell'anniversario della scomparsa di Chris Cornell

Ad un anno esatto dalla scomparsa di Chris Cornell il prossimo venerdì 18 Maggio si terrà la seconda edizione del GrungeFest con il concerto dei Seraphic Eyes (Biella) e dei Somìa (Verona) al Blocco di San Giovanni Lupatoto (VR). Ingresso libero, inizio concerti ore 22:00.



Il GrungeFest è una iniziativa nata per dare spazio agli artisti contemporanei del genere Grunge e nel frattempo omaggiare una corrente che ha cambiato la musica rock degli anni ’90 caratterizzandola fortemente. L’evento è stato programmato il giorno dell’anniversario della scomparsa del frontman dei Soundgarden, Chris Cornell (18 Maggio 2017) in memoria di questo grande artista.



Sul palco una delle grunge band più in vista del momento, i Seraphic Eyes da Biella, appena usciti con il disco “Hope” prodotto da Pietro Foresti, produttore multiplatino di artisti americani tra i quali membri di Guns ‘n’ Roses, Korn, Asian Dub Foundation, Unwritten Law, e pubblicato dall’etichetta veronese Vrec, marchio di davvero comunicazione. Oltre ai brani del oro ultimo disco la band proporrà anche una scelta di brani storici del grunge. I Seraphic Eyes sono Alberto Marconetto (voce/chitarra e autore dei brani), Laura Gagliardi (basso) e Alessio Azzalin (batteria).

Chiuderanno la serata i Somìa, nuova band veronese nata dalle ceneri dei Mud Angel. Hanno recentemente pubblicato il loro primo lavoro, “Di bellezza di male di ricordi”, un EP composto dai primi cinque brani scritti dalla band, interamente auto-prodotto e registrato presso Hole in the Wall e Necdum Studio. I Somìa sono Pierpaolo Massimo (voce, chitarra), Marco Montresor (chitarra), Daniel Gonzati (basso), Andrea Maistrello (batteria).

