Al Teatro Dim va in scena lo spettacolo dialettale "Grisù, Giuseppe e Maria"

Sabato 1 dicembre alle 21:00 si parlerà dialetto veneto al DIM: la compagnia teatrale La Moscheta metterà in scena “Grisù, Giuseppe e Maria”, secondo appuntamento della rassegna “Theater in Dialect”.

Ambientata negli anni ’50, la vicenda si svolge in una sagrestia della provincia veneta e vede per protagonista il parroco del paese, don Gino, alle prese con i piccoli e grandi problemi dei suoi compaesani. In particolare dovrà trovare soluzione ai guai di due sorelle: Maria, moglie di un minatore emigrato in Belgio, a Marcinelle, e Teresa, che tutti conoscono come seria e illibata. Alla loro storia si intreccia quella di altri personaggi, tra i quali il fedifrago farmacista del paese e il sagrestano Berto, invalido e bizzarro, vera e propria croce del povero don Gino.