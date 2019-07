A Verona iscrizioni aperte per il "Grest 2019 con tata natura"

Il Grest Naturale pensato per formare i nostri piccoli umani come persone consapevoli e rispettose della natura che ci circonda, degli animali con cui viviamo in contatto ogni giorno, e della fantastica città che ci ospita.

Informazioni e iscrizioni qui: https://www.8liberamente.com/informazioni-evento/tata-natura-2019.



Il Grest di Tata Natura 2019: ti piacciono la natura, gli animali, l’ambiente, la sostenibilità? Partecipa al Grest di Tata Natura 2019: 4 settimane alla scoperta della vita contadina con attività didattiche, motorie, creative, culturali e passeggiate.

PER CHI - Per bambini dai 4 ai 12 anni (necessario che i piccoli siano autonomi per i propri bisogni).



CON CHI - I bambini saranno seguiti da esperti educatori, animatori, guide ambientali, educatori cinofili, esperti equinofili dell’associazione 8LiberaMente.

QUANDO - Dal 5 al 31 Agosto 2019, da Lunedì a Venerdì dalle 8 alle 16

(previ accordi si possono fare delle eccezioni).



DOVE - Presso area verde del Gruppo Sportivo Veterani Veronesi via Albere 43 Verona.

Costi

60€ a settimana solo mattino dalle 8 alle 13

75€ a settimana giornata completa

20€ servizio giornaliero con richiesta da effettuarsi almeno 48h prima.

Sconto secondo figlio 10%. Merende incluse, eventuale pranzo al sacco.

La giornata tipo al grest

8/9 accoglienza e gioco di conoscenza

9/10 attività motoria/gioco libero

10/10,30 merenda

10,30/12,30 attività del giorno legata alla natura

12,30/13,30 pranzo/riposo/prima uscita

13,30/15 attività creativa e laboratori manuali

15/16 mindfulness/yoga 16 uscita

Con serenità segnalateci eventuali disabilità motorie, o emotive, ritardi con i compiti ed altro; faremo il possibile per avere il personale competente adeguato.



BOOKCROSSING - Porta al Grest i libri che non leggi più, e prendi gratis quelli che ti piacciono.

PARCO ARCHEOLOGICO - Stiamo organizzando anche una gita straordinaria nel Parco Archeologico Ada – Postumia con archeo attività divertenti e interessanti alla scoperta degli animali e dei giochi dei bambini dell’antica Roma.

Informazioni, contatti e iscrizioni

tel. 345 08 74 267

Web: www.8liberamente.com

Una collaborazione associazione 8LiberaMente, con Easy Green Verona nell’ambito del progetto Albere Spianà.