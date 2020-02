A Verona l'incontro "Green Public Works: transizione ecologica e piena occupazione"

Martedì 11 Febbraio alle ore 20.30 verrà approfondito a Verona il tema dei così detti lavori pubblici verdi nell’incontro "Green Public Works: transizione ecologica e piena occupazione" con il giovane economista Nicolò Fraccaroli, già ricercatore presso la BCE (Banca Centrale Europea), Stefano Facci, segretario generale CGIL Verona e Michele Fiorillo del coordinamento nazionale di DiEM25 (Democracy in Europe Movement), il movimento per la democratizzazione dell’Unione Europea fondato tra gli altri da Yanis Varoufakis, Noam Chomsky, Naomi Klein, Ken Loach, Brian Eno e Julian Assange.

L’appuntamento- organizzato dal gruppo veronese di DiEM25 (www.diem25.org)- si terrà presso la saletta riunioni dell'Osteria La Coopera/San Bernardino di Via Aurelio Saffi 11/a, accanto Porta Palio. Il nocciolo dell'incontro sarà la presentazione del programma di lavori pubblici verdi e di investimenti continentali, contenuto nel report della coalizione "The Green New Deal for Europe" promossa da DiEM25 (https://report.gndforeurope. com/#3 ): un programma che potrebbe permettere agli enti pubblici locali e regionali di creare "lavori di ultima istanza", secondo un modello neo-keynesiano che superi il regime di austerity imposto dalle dottrine neoliberiste.

Un'idea che sta al centro anche di quel "Green New Deal per il Veneto" verso le elezioni regionali e oltre cui DiEM25 sta lavorando con i gruppi locali di tutte le province venete. L'incontro di martedì sarà l'occasione anche per festeggiare i 4 anni dalla nascita di Diem25, il Movimento per la Democrazia in Europa (www.diem25.org) che nacque nel febbraio del 2016 con una grande assemblea a Berlino presso il Volkstheater di Rosa Luxemburg Platz .

Contestualmente alla serata verrà presentato anche il "Manifesto Progressista per l'Italia" di DiEM25 e l'avvio del lavoro della "Progressive Agenda" per l'Italia che vedrà impegnato in un lavoro collettivo il movimento e tutte le cittadine e cittadini che vorranno collaborare.

Sarà possibile (non obbligatorio) cenare e brindare nello spazio apposito dell'Osteria accanto alla Sala riunioni.

