Un Green New Deal per il Veneto? Incontro sul tema a Verona

Dopo la mobilitazione per il terzo sciopero globale per il clima, il gruppo veronese di DiEM25 (Democracy in Europe Movement) organizza Mercoledì 2 Ottobre l'assemblea pubblica "Un Green New Deal per il Veneto?". Appuntamento alle ore 20.45 presso la sala riunioni dell'Osteria La Coopera di Via Aurelio Saffi 11/a (vicino Porta Palio)

"Green New Deal", è ormai una parola-chiave sulla bocca di tutti, dai movimenti per la giustizia climatica, ai governi che cercano di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini di fronte alla crisi del clima. Ma come si concretizzerebbe un genuino piano per la transizione ecologica in Veneto? Quale modello di trasporto pubblico integrato per la nostra regione? Quale politica urbanistica per arrestare il consumo di suolo? Quale agricoltura sostenibile? Quale sistema produttivo per una nuova "green economy"?

«Sarà un incontro per raccogliere le idee di tutti coloro che interverranno per costruire in forma partecipata un innovativo "Green New Deal" declinato a livello continentale, nazionale e regionale, capace di rivitalizzare democraticamente anche la nostra fu Repubblica Serenissima, verso le Regionali 2020 e oltre», così Michele Fiorillo del Coordinamento nazionale di DiEM25, che interverrà nella serata insieme a Lorenzo Albi di Legambiente, Mariapia Mazzasette della CGIL ed Emiliano Garonzi, attivista ecologista organizzatore dei Fridays For Future a Verona.

DiEM25 è il Movimento per la Democrazia in Europa fondato da Yanis Varoufakis, Noam Chomsky, Naomi Klein, Ken Loach, Brian Eno e molte altre personalità europee e globali (www.diem25.org), e ha in Italia tra i suoi punti di riferimento anche il metereologo Luca Mercalli e lo storico dell'arte Tomaso Montanari.

Il movimento ha promosso insieme ad altri movimenti, associazioni e istituzioni come Banca Etica la campagna per un programma di investimenti verdi per la transizione ecologica europea, denominato, "Green New Deal for Europe", consultabile a questo link: https://www.gndforeurope.com/.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/ events/390252531644370/