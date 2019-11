Green Friday: come si produce un prodotto in carta eco

Venerdì 29 novembre tutti organizzano il Black Friday. Officina Grafica Editoriale si è invece associata al Green Friday. Acquisti sì ma nel rispetto dell'ambiente e della natura! Da qualche anno ha creato una linea eco di prodotti quali: agende, taccuini, blocchi, calendari, biglietti di auguri tutti in carta crush derivata da scarti di mais, frutta secca... shopper in carta riciclata, t-shirt in cotone organico.

Venerdì 29 ore 16 presso la sede di Via dei Cavaleri 9 a Lugagnano di Sona abbiamo programmato una dimostrazione per fare vedere come si crea un'agenda o un taccuino eco: utilizzo di carta riciclata; stampa con colori certificati; rilegatura ad anelli completamente riciclabili. Personalizzazione afd hoc Per i presenti i prodotti eco potranno essere personalizzati e acquistati con sconto 40%.