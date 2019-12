Al Teatro Nuovo di Verona va in scena lo spettacolo "Grease"

Il 2 e 3 gennaio 2020 alle ore 21 sul palco del Teatro Nuovo di Verona arriva la Compagnia della Rancia con lo spettacolo "Grease" di Jim Jacobs e Warren Casey, regia di Saverio Marconi.

Messo in scena più volte dalla Compagnia della Rancia a partire dal 1997 con la regia di Saverio Marconi, ha fatto registrare in questi anni in Italia oltre 1.870.000 spettatori. Con la sua elettrizzante colonna sonora (da Summer Nights a You’re the One That I Want) e con le sue irresistibili coreografie, ha fatto e continua a fare innamorare (e ballare) intere generazioni. In questa edizione 2019-20 che dubutta il 19 novembre all’Olimpico di Roma, sarà Simone Sassudelli a interpretare Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone con cui ha avuto un flirt estivo. Sandy – che, giunta a Rydell, diventerà sexy e irresistibile – sarà interpretata da Francesca Ciavaglia. Accanto a loro una ventina di attori-danzatori nei panni dell’esplosivo Kenickie, della ribelle Rizzo, dei T-Birds, delle Pink Ladies e degli studenti dell’high school di Rydell.

