"Grease il musical" nella nuova edizione 2019 sul palco del Teatro Comunale di Albaredo d'Adige

A 40 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche, per concessione ufficiale della TRW - Teathrical Rights Worldwide - UVM Show & Musical porta in scena lo spettacolo musicale più famoso di tutti i tempi: "Grease il musical" vi accompagnerà per due ore di puro spettacolo, con luci mozzafiato, costumi sgargianti e scenografie che vi riporteranno alla magia degli anni '50. Una nuova edizione completamente in italiano! Stati Uniti, anni '50.

Un nuovo anno scolastico inizia alla Rydell High School, dove Sandy, ingenua e candida, ritrova il suo grande amore estivo, Danny Zuko. Il ragazzo deve però fare i conti con la sua fama di donnaiolo ed impiegherà un bel po' di tempo per riconquistare la sua amata... L'anno scolastico a Rydell si prospetta pieno di novità e progetti e i due ragazzi, accompagnati dai TBirds e dalle Pink Ladies, si riscopriranno ad essere fatti l'uno per l'altra. Più che uno spettacolo, una festa travolgente! Nessuno riuscirà a resistere al richiamo della brillantina!



Web: www.uvmusical.it