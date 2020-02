Granteatro festival, "Il giuoco delle parti" in scena al Teatro Santa Teresa

Sabato 8 Febbraio 2020 ore 21.15 la Compagnia Teatrale La Betulla

presenta "Il giuoco delle parti" dI Luigi Pirandello. La commedia, tratta dalla novella “Quando si è capito il giuoco“, e rappresentata per la prima volta il 6 dicembre 1918, è una tra le opere pirandelliane dove il tema della maschera e dei ruoli imposti dalla vita sociale trova la sua massima espressione.

I personaggi costituiscono il solito triangolo: moglie, marito e amante, ma non si tratta di un dramma a sfondo borghese, bensì del dramma del protagonista, Leone Gala, che per sfuggire alla tragedia di una vita di dolore, decide di astrarsi, rifiutando i sentimenti e le passioni, riducendo la vita che gli scorre accanto a logica e ragione. Egli soffre della separazione della moglie e ancora l'ama, ma riesce a mascherare tutto benissimo, perchè “s'è vuotato di ogni passione“, appagandosi del gioco dell'intelletto.

La moglie Silia è una donna inquieta, incapace di individuare per sé punti di riferimento, anticipatrice dell'angoscia e della alienazione d'oggi, non sopporta la compostezza e la placida indifferenza del marito. Neppure il rapporto con l'amante né la tanto agognata libertà riescono a dare un senso alla sua esistenza. Il rancore la porta a concepire una rivalsa nei suoi confronti, inducendolo a sfidare a duello il marchesino Miglioriti, responsabile di un'offesa da lei ricevuta.

Ma il logico “giuoco delle parti“, si trasformerà in una razionale vendetta di Leone.

