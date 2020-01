"Granteatro festival", festival nazionale di teatro al San Teresa di Verona

Festival nazionale di teatro organizzato da Federgat, Gat Triveneto e Compagnia Micromega, che si svolgerà presso il Teatro S.Teresa di Verona con sei compagnie provenienti da tutta Italia, dopo una lunga selezione di oltre 70 spettacoli candidati.

Dal 25 Gennaio al 29 Febbraio, sei sabati sera di grande qualità, in cui una giuria qualificata, assegnerà nella serata di Sabato 14 Marzo, i premi per il miglior spettacolo, la miglior regia, il miglior attore e la migliore attrice. Ci sarà anche il premio "gradimento del pubblico".

Si va dagli spettacoli della tradizione napoletana "Il defunto torna a casa" e "Arezzo 29 in tre minuti" messi in scena rispettivamente da "Teatro Mio" di Vico Equense e da "Il socco e la Maschera" di Segrate, per poi passare ad un grande classico di Euripide, "Le troiane", messo in scena dalla compagnia "Arte Povera" di Mogliano Veneto, fino ad arrivare alle drammaturgie originali, "Dritto al cuore" del Teatro del Sorriso, di Ancona, "Allegretto (perbene... ma non troppo)" del G.A.D. Città di Pistoia, "Senza Hitler" della Compagnia degli Evasi (Castelnuovo Magra) di autori contemporanei come Patrizio Cigliano, Ugo Chiti, Edoardo Erba.

Questo il calendario con gli appuntamenti:

Sabato 25 Gennaio IL DEFUNTO TORNA A CASA di Bruno Alvino - Teatro Mio (Vico Equense - NA)

Sabato 1 Febbraio LE TROIANE da Euripide - Arte Povera (Mogliano Veneto - TV)

Sabato 8 Febbraio DRITTO AL CUORE di Patrizio Cigliano - Teatro del Sorriso (Ancona)

Sabato 15 Febbraio ALLEGRETTO (PERBENE...MA NON TROPPO) di Ugo Chiti - G.A.D. Città di Pistoia (Pistoia)

Sabato 22 Febbraio SENZA HITLER di Edoardo Erba - Compagnia degli Evasi (Castelnuovo Magra - SP)

Sabato 29 Febbraio AREZZO 29 IN TRE MINUTI di Gaetano e Olimpia Di Maio - Il Socco e la Maschera (Segrate - MI)

Serata conclusiva di premiazioni a ingresso libero:

Sabato 14 Marzo. In scena, fuori concorso, la Compagnia Micromega (Verona), con MAL CHE SI VUOLE NON DUOLE di Matteo Spiazzi, tratto da "Un curioso accidente" di Carlo Goldoni

Informazioni e contatti

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15

Ingresso a singola rappresentazione:

8 euro adulti

6 euro under 26

Acquista biglietti direttamente online: https://ticket.cinebot.it/s.teresa.

Abbonamento a "Granteatro festival" dal 25 Gennaio al 29 febbraio (6 spettacoli) + serata conclusiva di premiazione:

45 euro adulti

20 euro under 26

Info abbonamenti: Teatro S. Teresa - E-mail: circolotombetta@gmail.com

Web: https://www.teatrosantateresa.org/granteatro-festival-ii-edizione-2020.html