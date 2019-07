In piazza dei Signori il concerto "Le grandi voci del jazz da Sinatra a Bublè"

La fortunata rassegna "Verona ama il jazz - Serata in piazza 2019", in corso dal 6 giugno scorso nella suggestiva Piazza dei Signori nel Centro storico di Verona, che ha già richiamato migliaia di spettatori incantati per l'esibizione di Gruppi e Big Band "veronesi" con le proposte musicali di blues, swing, latin jazz e le indimenticate canzoni del Jazz melodico, prosegue ancora per i prossimi mercoledi 3 luglio e la serata conclusiva mercoledi 10 luglio. La direzione artistica e tecnica è affidata alla Jazzset Orchestra.

Mercoledi 3 luglio ospite della Rassegna la Sound Art Orchestra, una Big Band "veronese" diretta dal trombonista Lino Bragantini con una ventina di musicisti sostenuti da una grandissima passione per il Jazz, alla quale è affidato il tema musicale "Le grandi voci del jazz da Sinatra a Bublè" a deliziare gli spettatori con il sound delle Big Band del passato, carico di ritmi gioiosi e le immortali canzoni, interpretate dal crooner Stefano Fusco.

I concerti con inizio alle ore 21 sono ad ingresso gratuito.

