La grande festa di Latte Verona nel cuore della Lessinia

Sabato 22 settembre Latte Verona organizza una grande festa nel cuore della Lessinia. Nella giornata di sabato, presso Malga Vazzo a Velo Veronese (via Vazzo, 1) Latte Verona ha infatti organizzato una giornata da vivere in compagnia alla scoperta dei propri prodotti (dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 fino alle 18).

Si inizia al mattino per tutti con la colazione dalle 9.30 a base di latte e yogurt Verona. A seguire le visite guidate all’azienda agricola e per i più piccoli laboratori gratuiti organizzati sul tema del riciclo, del latte e della lana. Inoltre giochi, laboratori e tante altre iniziative divertenti ed educative animeranno l’intera giornata.

Per tutti è prevista la degustazione di yogurt e delle principali novità di Latte Verona e gadget.

Presso la Malga è inoltre possibile mangiare nell’agriturismo (con menù a prezzo fisso), oppure organizzando il proprio barbecue o pic-nic acquistando in loco i prodotti del territorio.

LATTE VERONA nasce per volontà del Centro Lattiero Caseario Latte Verona che dal 2016 ha voluto far tornare sul mercato un marchio di prodotti lattiero caseari locale. Per questo ha stretto con la Centrale del Latte di Vicenza una collaborazione per la produzione e distribuzione di prodotti a Marchio “Latte Verona”. Attraverso il marchio “Latte Verona”, vengono commercializzati oggi prodotti lattiero-caseari per il mercato di Verona e provincia che comprendono: latte fresco, latte UHT a lunga conversazione dalla Lessinia, yogurt, uova, burro e formaggi.