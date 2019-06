In Gran Guardia a Verona l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra"

La mostra "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra", aperta dal 21 giugno fino al 22 settembre e ospitata al palazzo della Gran Guardia di Verona, accompagna i visitatori dentro la storia del festival, alla sua nascita nel 1913 fino ad oggi.

Pescando dal un corpus di oltre 140 opere dell’archivio storico della Fondazione Arena, l’esposizione rivela bozzetti, costumi di scena, fotografie d’epoca, registrazioni audio e video, articolati in cinque sezioni, una per ciascuno dei titoli lirici del cartellone 2019: Aida, Il Trovatore, Tosca, la Traviata, Carmen. Una sezione speciale è dedicata al maestro Zeffirelli e al suo amore artistico per l’Arena.

Ad arricchire l’esperienza, una raccolta di registrazioni storiche dell’Arena di Verona, che porterà il visitatore poi nelle sale alla scoperta di grandi scenografi, bozzettisti, costumisti: da Ettore Fagiuoli, architetto scenografo della prima opera in Arena – Aida – all’eclettico artista Pino Casarini, dalla costumista premio Oscar Gabriella Pescucci al regista argentino Hugo de Ana fino al celebre scultore Miguel Ortiz Berrocal. La mostra, curata da Cecilia Ambra Baczynski, renderà anche agli allestimenti del grande Franco Zeffirelli, che ha firmato ben sei diverse produzioni dal 1995, con il primato delle opere più rappresentate all’Arena.

Per informazioni www.waitingfortheopera.it, info@waitingfortheopera.it, tel. 045 8329549.