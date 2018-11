"Quanto è bella giovinezza", in Gran Guardia lo spettacolo natalizio degli Angeli del Bello

È ispirato alla gioventù lo spettacolo degli Angeli del Bello in programma lunedì 3 dicembre alle 20.30 nell’auditorium della Gran Guardia. Il titolo "Quanto è bella giovinezza", è infatti un richiamo all’importante attività che l’associazione ha svolto nelle scuole nel corso dell’anno. Didattica, con gli incontri nei vari istituti per sensibilizzare gli alunni al senso civico e al rispetto per la natura, ma anche pratica, con lavori di manutenzione eseguiti insieme agli studenti e ai genitori in alcuni edifici scolastici.

Anche lo spettacolo, che vuole essere un momento di festa da condividere con la città, sarà incentrato sui giovani, che saranno infatti i protagonisti dei balletti e dei momenti musicali. Nel mezzo è previsto un talk show sul tema del senso civico e della partecipazione alla vita cittadina.

L’entrata è libera e aperta a tutti. Per quanti vorranno contribuire, sarà effettuata una raccolta fondi per aiutare l’associazione nell’acquisti di vernici, materiali ed attrezzi necessari all’attività dei volontari.

L’associazione Angeli del Bello, in virtù della convenzione stipulata con il Comune, promuove e coordina progetti di volontariato per il decoro e la salvaguardia della città. Inoltre, in accordo con i dirigenti scolatici, svolge anche alcuni lavori di manutenzione ordinaria, coinvolgendo gli studenti in piccoli lavoretti. Nel 2018 sono stati impegnati nelle scuole Giuliari di Borgo Roma, alle Gavia in Borgo Trento, alle Nievo in Valdonega e al liceo Maffei, che hanno abbellito in occasione dell’inaugurazione dopo il restauro.