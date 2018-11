La 35^ Rassegna internazionale del presepio "Presepi dal Mondo" a Verona in Gran Guardia

Da domenica 25 novembre 2018 a domenica 20 gennaio 2019, sarà il Palazzo della Gran Guardia ad ospitare la 35^ edizione della Rassegna internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo".

In un'atmosfera magica, creata da suggestivi effetti speciali, musica, luci e proiezioni, la mostra espone oltre 400 capolavori provenienti da tutto il mondo, come le sontuose “Szopki” che arrivanno direttamente dal Museo Etnografico di Cracovia, i diorami Spagnoli, i realistici presepi napoletani e un’infinita varietà di rappresentazioni della Natività provenienti non solo da tutta Italia, ma dal mondo intero.

La stella cometa che nasce dall'Arena è il simbolo della manifestazione.

Informazioni e contatti

Fondazione Verona per l'Arena

Informazioni, prenotazioni e visite guidate:

tel. +39 045 592544 - 045 591726

e-mail info@veronaperlarena.it

(fonte Comune di Verona)